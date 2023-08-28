У Польщі повторилося втручання "стоп-сигналом" у роботу залізниці, підозрюваних затримали 

У Польщі в інших регіонах повторився інцидент із втручанням невідомих "стоп-сигналом" у роботу залізниці, внаслідок чого близько десятка потягів аварійно зупинилися.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У неділю в районі прикордонного міста Білосток тричі протягом ранку сторонні особи надіслали на специфічній радіочастоті стоп-сигнал, що спричинив екстрену зупинку потягів, які нею послуговуються.

За інформацією RMF, сигнал отримали 9 потягів, з яких п’ять у той момент були на маршруті, а чотири – на стоянках. Вже за хвилину, коли з’ясувалось, що ніякої надзвичайної ситуації немає, потяги продовжили рух.

Поліція після того повідомила про арешт двох людей у Білостоку віком 24 і 29 років. У них вилучили аматорське радіообладнання, яке, ймовірно, використовувалось для надсилання сигналу.

Вже після їхнього арешту, за інформацією RMF, хтось надіслав стоп-сигнал машиністам під Вроцлавом.

Нагадаємо, перед цим такий інцидент стався ввечері у п’ятницю в районі Щецина. Втім, тоді зловмисники також зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна. Деталі інциденту з’ясовує поліція і Служба внутрішньої безпеки, також створили тимчасову команду технічних фахівців для посиленого нагляду за безпекою залізничного руху.

"Стоп-сигнал" розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів, польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомляли, що викрита навесні мережа російських агентів у Польщі у тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою.

Минулого тижня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про створення спеціального підрозділу для захисту критично важливої інфраструктури.