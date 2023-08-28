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У Греції борються одночасно із десятками пожеж, найскладніша триває 10 днів

Понеділок, 28 серпня 2023, 08:49

Грецькі пожежники борються одночасно з десятками пожеж, а найскладніша з них триває вже десяту добу.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

У Пожежному департаменті повідомили, що на неділю в країні було 105 великих і малих пожеж, з них 46 виникли за останню добу. Більшість із них вдалося приборкати на початковій стадії. 

Найскладнішою залишається ситуація у регіоні Еврос, що біля кордону з Туреччиною. Після обіду у неділю наказ про евакуацію отримали ще два населених пункти. В одному полум’я наблизилося впритул до будинків, але там його вдалося зупинити. 

Продовжує палати ліс Дадія, зусилля пожежників зосереджені на тому, щоб не дати вогню перекинутися через трасу і поширитися далі.  

У регіон планують перекинути додаткові пожежні команди і повітряну спецтехніку. 

Пожежу в Евросі вже називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. У цьому районі загинули 18 людей, ймовірно нелегальних мігрантів, які перейшли кордон з Туреччини. 

Також повідомляють про десятки арештів людей, яких підозрюють в умисних підпалах.  

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Греція стихійні лиха