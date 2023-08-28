В Греции борются одновременно с десятками пожаров, самый сложный длится 10 дней
Греческие пожарные борются одновременно с десятками пожаров, а самый сложный из них горит уже десятые сутки.
Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".
В Пожарном департаменте сообщили, что на воскресенье в стране было 105 больших и малых пожаров, из них 46 возникли за последние сутки. Большинство из них удалось обуздать на начальной стадии.
Самой сложной остается ситуация в регионе Еврос, что у границы с Турцией. После обеда в воскресенье приказ об эвакуации получили еще два населенных пункта. В одном пламя приблизилось вплотную к домам, но там его удалось остановить.
Продолжает пылать лес Дадия, усилия пожарных сосредоточены на том, чтобы не дать огню перекинуться через трассу и распространиться дальше.
В регион планируют перебросить дополнительные пожарные команды и воздушную спецтехнику.
Пожар в Евросе уже называют худшим пожаром в истории всего ЕС. В этом районе погибли 18 человек, вероятно нелегальных мигрантов, которые перешли границу из Турции.
Также сообщают о десятках арестов людей, которых подозревают в умышленных поджогах.