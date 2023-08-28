Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що треба зупинити спроби РФ відтворити її сфери впливу, інакше це підбадьорить не тільки режим Владіміра Путіна, але й інших агресорів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на нараді чеських послів, повідомляє Ceske Noviny.

За його словами, шанси на швидке вирішення конфлікту невеликі і стають дедалі меншими, адже наслідки російської агресії численні, і вони також певною мірою сприяють нервозності, яку відчувають у Чехії.

"Навіть на думку багатьох аналітиків існує загроза тупикової ситуації і реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким треба йти, але ми також повинні тримати його в голові і думати про нього в наших стратегіях", – вважає Фіала.

Він висловив переконання, що Чехія повинна продовжувати свою військову та іншу допомогу Україні, а також підтримувати її інтеграцію до ЄС та НАТО, одночасно готуючись до післявоєнної відбудови країни.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що президент РФ Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.

Перед цим український посол у Берліні Олексій Макеєв назвав затримки в постачанні Україні західного озброєння причиною, з якої нинішній контрнаступ Збройних Сил не виправдовує очікувань за швидкістю.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.