Премьер Чехии выступил против замораживания войны в Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что надо остановить попытки РФ воссоздать ее сферы влияния, иначе это подстегнет не только режим Владимира Путина, но и других агрессоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на совещании чешских послов, сообщает Ceske Noviny.

По его словам, шансы на быстрое решение конфликта "оказались небольшими и становятся все меньше", ведь последствия российской агрессии "многочисленны, и они также в определенной степени способствуют нервозности", которую испытывают в Чехии.

"Даже по мнению многих аналитиков существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому надо идти, но мы также должны держать его в голове и думать о нем в наших стратегиях", – считает Фиала.

Он выразил убеждение, что Чехия должна продолжать свою военную и другую помощь Украине, а также поддерживать ее интеграцию в ЕС и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению страны.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что президент РФ Владимир Путин выбрал стратегию изматывающей войны против Украины.

Перед этим украинский посол в Берлине Алексей Макеев назвал задержки в поставках Украине западного вооружения причиной, по которой нынешнее контрнаступление Вооруженных Сил не оправдывает ожиданий по скорости.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу критики темпов наступления ВСУ, звучащей в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.