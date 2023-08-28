Кулеба встретится с главой МИД Чехии и ее послами в Праге

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 августа проведет переговоры со своим чешским коллегой Яном Липавским в Праге.

Об этом сообщает МИД Чехии, пишет "Европейская правда".

После двусторонней встречи с Липавским глава внешнеполитического ведомства Украины выступит перед руководителями чешских посольств в рамках ежегодной встречи послов.

Кулеба обсудит с Липавским дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны Чехии и широкое чешско-украинское сотрудничество, включая подготовку "Форума для Украины" и парламентского саммита международной Крымской платформы в октябре 2023 года в Чехии.

Стороны также обсудят поддержку мирного плана Киева на международном уровне и перспективы европейской интеграции Украины.

В сообщении МИД Украины говорится, что в Чехии Кулеба также проведет двусторонние переговоры по развитию военно-технического сотрудничества.

Ранее стало известно, что Чехия добивается, чтобы Украина назначила полноценного посла в Праге через год после его отсутствия.

Напомним, 9 июля 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Чехии и назначил его заместителем министра иностранных дел.

В МИД рассматривали возможные назначения "политического посла" Украины в Чехии. В частности, звучало имя экс-главы Укроборонпрома Юрия Гусева, но впоследствии от его кандидатуры отказались.

О политике назначения послов Украины читайте в статье ЕвроПравды: "Послы по объявлению". Зеленский назначает топ-дипломатов без опыта в МИД: это хорошо или плохо?