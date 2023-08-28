Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка з гранатою, який їхав з України

Варшавський аеропорт Шопена у понеділок евакуювали через чоловіка, який їхав з України та віз у багажі гранату і чотири патрони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

О 15:05 за місцевим часом під час огляду ручної поклажі 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки у нього виявили 4 набої калібру 5,56 міліметра.

На цій підставі було проведено огляд зареєстрованого багажу пасажира, в якому знайшли бойову гранату.

Відомо, що цей чоловік прямував з України до Дубаю.

У зв’язку зі знахідками оперативний черговий аеропорту прийняв рішення про зупинку руху та евакуацію терміналу вильоту. Загалом з аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб. До 16:00 ситуація в аеропорту нормалізувалася.

Прикордонники затримали громадянина ПАР. У вівторок його мають доставити до суду.

Аеропорт Шопена в Варшаві, з якого в понеділок евакуювали людей, найбільший міжнародний аеропорт у Польщі.

У червні літак із охороною президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси, який відвідував Київ, застряг в аеропорту Варшави через відсутність дозволів.

Згодом ЗМІ повідомили, що охорона Рамафоси намагалася ввезти до Польщі 12 контейнерів зі зброєю.