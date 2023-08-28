Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины с гранатой, который ехал из Украины

Варшавский аэропорт Шопена в понедельник эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины и вез в багаже гранату и четыре патрона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В 15:05 по местному времени при осмотре ручной клади 41-летнего гражданина Южно-Африканской Республики у него обнаружили 4 патрона калибра 5,56 миллиметра.

На этом основании был проведен досмотр зарегистрированного багажа пассажира, в котором нашли боевую гранату.

Известно, что этот человек направлялся из Украины в Дубай.

В связи с находками оперативный дежурный аэропорта принял решение об остановке движения и эвакуации терминала вылета. Всего из аэропорта было эвакуировано около 400 человек. К 16:00 ситуация в аэропорту нормализовалась.

Пограничники задержали гражданина ЮАР. Во вторник его должны доставить в суд.

Аэропорт Шопена в Варшаве, из которого в понедельник эвакуировали людей, крупнейший международный аэропорт в Польше.

В июне самолет с охраной президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, который посещал Киев, застрял в аэропорту Варшавы из-за отсутствия разрешений.

Впоследствии СМИ сообщили, что охрана Рамафосы пыталась ввезти в Польшу 12 контейнеров с оружием.