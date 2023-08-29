У відомстві канцлера Німеччини не збираються коментувати розслідування журналу Spiegel і телеканалу ZDF щодо нібито причетності України до диверсії на російських газогонах "Північні потоки".

Про це, як пише "Європейська правда", сказав заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, повідомляє Укрінформ.

За словами представника відомства, федеральний уряд не надає жодної інформації про ситуацію, і поки розслідування триває, там не збираються втручатися.

"Я взагалі не хочу втручатися в будь-які спекуляції. Це зарано... Розслідування вибухів на газогонах проводить федеральна прокуратура в Карлсруе", – заявив Бюхнер.

Він нагадав, що з початку жовтня 2022 року справу розслідує федеральний прокурор. Доручення від нього також отримали Федеральне управління кримінальної поліції та Федеральна поліція.

Журнал Spiegel та телеканал ZDF у п'ятницю представили розслідування, згідно з яким на місці вибуху "Північних потоків" нібито перебували українські спецпризначенці, які скористалися невеликою орендованою яхтою.

Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер висловила сподівання, що слідство у справі про диверсію на російських газогонах "Північні потоки" зможе виявити та притягти до відповідальності причетних.

У березні в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

Водночас наприкінці квітня данські ЗМІ отримали від військових джерел дані, що поблизу "Північних потоків" за чотири дні до вибухів перебувало російське судно СС-750.