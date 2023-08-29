Ведомство Шольца не хочет спекулировать на теме взрывов на "Северных потоках"

В ведомстве канцлера Германии не собираются комментировать расследование журнала Spiegel и телеканала ZDF о якобы причастности Украины к диверсии на российских газопроводах "Северные потоки".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал заместитель пресс-секретаря федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Укринформ.

По словам представителя ведомства, федеральное правительство не предоставляет никакой информации о ситуации, и пока расследование продолжается, там не собираются вмешиваться.

"Я вообще не хочу вмешиваться в какие-либо спекуляции. Пока рано... Расследование взрывов на газопроводах проводит федеральная прокуратура в Карлсруэ", – заявил Бюхнер.

Он напомнил, что с начала октября 2022 года дело расследует федеральный прокурор. Поручения от него также получили Федеральное управление уголовной полиции и Федеральная полиция.

Журнал Spiegel и телеканал ZDF в пятницу представили расследование, согласно которому на месте взрыва "Северных потоков" якобы находились украинские спецназовцы, которые воспользовались небольшой арендованной яхтой.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выразила надежду, что следствие по делу о диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" сможет выявить и привлечь к ответственности причастных.

В марте в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В то же время в конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

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