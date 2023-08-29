В Австрії вирують повені та грози: Дунай вийшов з берегів
Вівторок, 29 серпня 2023, 13:32
Через повені в Австрії пожежні бригади встановили протипаводковий захист на Дунаї у зв'язку з підняттям рівня води.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Kurier.
Повідомляють, що ситуація з повенями здебільшого поліпшилася, тоді як із затопленням доріг – не покращилася. На сході ж країни ризик повеней залишається високим.
Після великої кількості дощів, що випали на заході Австрії, Дунай, який вийшов з берегів, спричинив повені і в Нижній Австрії, де вже розгорнуті перші пожежні бригади.
💥 Hochwasser Höchststand in Linz vorbei— Linz News (@linzdotnews) August 29, 2023
👉 Pegel sinkt auf 591cm um 10 Uhr, 603cm am 29.08.2023 um 06:45!
👉 Starke Strömung, Jahrmarktgelände nicht überschwemmt.#linz #linznews #hochwasser #newshttps://t.co/DJ4wXdJzvL pic.twitter.com/dX2qoBvNU7
За словами мера муніципалітету Ардаггер Йоганнеса Прессля, рівень Дунаю в муніципалітеті продовжить зростати і досягне максимального значення ввечері.
Постійний дощ призвів до закриття автомобільних шляхів і залізниць у Тиролі. В інших регіонах країни очікується велика небезпека селевих потоків і зсувів ґрунту.
Грози супроводжуються різким зниженням температури. Верхню Австрію та Зальцбург, зокрема, накрили зливи та урагани. Там, де грози вирували найсильніше, температура вдень не перевищувала 18-22 градусів.
Раніше повідомлялося, що через масштабний каменепад на альпійській дорозі біля кордону Франції та Італії на невизначений час перекрили трасу і залізничну лінію.
Серйозні каменепади та зсуви ґрунту сталися також під час останніх сильних злив на півдні Норвегії.
Раніше велетенський камінь, що впав в одному з норвезьких тунелів, вщент розтрощив авто, але водій залишився неушкодженим.