В Австрии бушуют наводнения и грозы: Дунай вышел из берегов

Из-за наводнений в Австрии пожарные бригады установили противопаводковую защиту на Дунае в связи с подъемом уровня воды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Kurier.

Сообщают, что ситуация с наводнениями в основном улучшилась, тогда как ситуация с затоплением дорог остается серьезной. На востоке же страны риск наводнений все еще высок.

После большого количества дождей, выпавших на западе Австрии, Дунай, который вышел из берегов, вызвал наводнения и в Нижней Австрии, где уже развернуты первые пожарные бригады.

По словам мэра муниципалитета Ардаггер Иоганнеса Прессля, уровень воды в Дунае в муниципалитете продолжит расти и достигнет максимального значения вечером.

Постоянный дождь привел к закрытию автомобильных дорог и железных дорог в Тироле. В других регионах страны ожидается большая опасность селевых потоков и оползней.

Грозы сопровождаются резким снижением температуры. Верхнюю Австрию и Зальцбург, в частности, накрыли ливни и ураганы. Там, где грозы бушевали сильнее всего, температура днем не превышала 18-22 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за масштабного камнепада на альпийской дороге у границы Франции и Италии на неопределенное время перекрыли трассу и железнодорожную линию.

Серьезные камнепады и оползни произошли также во время последних сильных ливней на юге Норвегии.

Ранее огромный камень, упавший в одном из норвежских тоннелей, полностью разбил авто, но водитель остался невредимым.