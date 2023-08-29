В Австрии бушуют наводнения и грозы: Дунай вышел из берегов
Из-за наводнений в Австрии пожарные бригады установили противопаводковую защиту на Дунае в связи с подъемом уровня воды.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Kurier.
Сообщают, что ситуация с наводнениями в основном улучшилась, тогда как ситуация с затоплением дорог остается серьезной. На востоке же страны риск наводнений все еще высок.
После большого количества дождей, выпавших на западе Австрии, Дунай, который вышел из берегов, вызвал наводнения и в Нижней Австрии, где уже развернуты первые пожарные бригады.
💥 Hochwasser Höchststand in Linz vorbei— Linz News (@linzdotnews) August 29, 2023
👉 Pegel sinkt auf 591cm um 10 Uhr, 603cm am 29.08.2023 um 06:45!
👉 Starke Strömung, Jahrmarktgelände nicht überschwemmt.#linz #linznews #hochwasser #newshttps://t.co/DJ4wXdJzvL pic.twitter.com/dX2qoBvNU7
По словам мэра муниципалитета Ардаггер Иоганнеса Прессля, уровень воды в Дунае в муниципалитете продолжит расти и достигнет максимального значения вечером.
Постоянный дождь привел к закрытию автомобильных дорог и железных дорог в Тироле. В других регионах страны ожидается большая опасность селевых потоков и оползней.
Грозы сопровождаются резким снижением температуры. Верхнюю Австрию и Зальцбург, в частности, накрыли ливни и ураганы. Там, где грозы бушевали сильнее всего, температура днем не превышала 18-22 градусов.
Ранее сообщалось, что из-за масштабного камнепада на альпийской дороге у границы Франции и Италии на неопределенное время перекрыли трассу и железнодорожную линию.
Серьезные камнепады и оползни произошли также во время последних сильных ливней на юге Норвегии.
Ранее огромный камень, упавший в одном из норвежских тоннелей, полностью разбил авто, но водитель остался невредимым.