У Баварії перед виборами прем'єр вимагає відповідей через антисемітський скандал

У Баварії набуває розвитку скандал у зв’язку з поширенням інформації про те, що віцепрем'єр землі Губерт Айвангер поширював антисемітські листівки під час навчання у середній школі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер не звільнив свого заступника, а попросив його відповісти на 25 запитань у зв’язку зі скандалом, розповів Зьодер у вівторок після спеціального засідання у справі.

Керівною партією в Баварії є консервативний Християнсько-соціальний союз (ХСС) Зьодера, в той час як Айвангер належить до молодшого партнера по коаліції, партії "Вільні виборці".

У суботу газета Süddeutsche Zeitung (SZ) повідомила, що Айвангер був автором листівки, поширеної у 1980-х роках, в якій містилися глузливі згадки про Голокост.

Листівка описувала уявне змагання під назвою "Хто є найбільшим зрадником Батьківщини?", де переможцю як приз пропонувався "вільний політ через димар Освенцима".

Айвангер заперечував ці звинувачення, а його старший брат Гельмут пізніше заявив, що він був справжнім автором антисемітського тексту. Однак Айвангер визнав, що "один або кілька примірників" листівки були знайдені в його шкільному портфелі.

Зьодер повідомив, що він попросив Айвангера надати письмові відповіді на 25 запитань після зустрічі з ним у понеділок. Він також сказав, що було б "надмірно" звільняти його заступника на цьому етапі.

За словами баварського прем'єра, Айвангер погодився відповісти на запитання. Зьодер сказав, що зможе оцінити ситуацію лише після того, як отримає всі відповіді. Але прем'єр ще раз підкреслив, що в уряді Баварії немає місця антисемітизму.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також зажадав роз'яснень. "Незалежно від того, хто написав і розповсюдив цю листівку, це справді жахливий, нелюдський витвір", – заявив заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер. "На думку канцлера, все це також слід з'ясувати всебічно і негайно, а потім, за необхідності, будуть політичні наслідки", – додав він.

У письмовій заяві в суботу ввечері Айвангер заявив, що вважає зміст листівки "огидним і нелюдським".

У жовтні цього року в Баварії відбудуться земельні вибори. Віцепрезидент земельного парламенту Карл Фреллер закликав Айвангера надати повне пояснення перед виборами.