В Баварии перед выборами премьер требует ответов из-за антисемитского скандала

В Баварии получает развитие скандал в связи с распространением информации о том, что вице-премьер земли Губерт Айвангер распространял антисемитские листовки во время учебы в средней школе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Премьер Баварии Маркус Зёдер не уволил своего заместителя, а попросил его ответить на 25 вопросов в связи со скандалом, рассказал Зёдер во вторник после специального заседания по делу.

Правящей партией в Баварии является консервативный Христианско-социальный союз (ХСС) Зёдера, в то время как Айвангер принадлежит к младшему партнеру по коалиции, партии "Свободные избиратели".

В субботу газета Süddeutsche Zeitung (SZ) сообщила, что Айвангер был автором листовки, распространенной в 1980-х годах, в которой содержались насмешливые упоминания о Холокосте.

Листовка описывала воображаемое соревнование под названием "Кто самый большой предатель Родины?", где победителю в качестве приза предлагался "свободный полет через дымоход Освенцима".

Айвангер отрицал эти обвинения, а его старший брат Хельмут позже заявил, что это он был настоящим автором антисемитского текста. Однако Айвангер признал, что "один или несколько экземпляров" листовки были найдены в его школьном портфеле.

Зёдер сообщил, что он попросил Айвангера предоставить письменные ответы на 25 вопросов после встречи с ним в понедельник. Он также сказал, что было бы "чрезмерно" увольнять его заместителя на этом этапе.

По словам баварского премьера, Айвангер согласился ответить на вопросы. Зёдер сказал, что сможет оценить ситуацию только после того, как получит все ответы. Но премьер еще раз подчеркнул, что в правительстве Баварии нет места антисемитизму.

Канцлер Германии Олаф Шольц также потребовал разъяснений. "Независимо от того, кто написал и распространил эту листовку: Это действительно ужасное, бесчеловечное произведение", – заявил заместитель пресс-секретаря правительства Вольфганг Бюхнер. "По мнению канцлера, все это также следует выяснить всесторонне и немедленно, а затем, при необходимости, будут политические последствия", – добавил он.

В письменном заявлении в субботу вечером Айвангер заявил, что считает содержание листовки "отвратительным и бесчеловечным".

В октябре этого года в Баварии состоятся земельные выборы. Вице-президент земельного парламента Карл Фреллер призвал Айвангера предоставить полное объяснение перед выборами.