Президент Чехії: Агресія РФ загрожує підірвати чинний світовий лад

Чеський президент Петр Павел пояснив необхідність підтримки України та стримувати Росію тим, що агресивні російські дії загрожують підірвати чинний міжнародний порядок.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це Павел заявив у промові перед чеськими послами в Празькому граді у вівторок.

Президент Чехії наголосив, що перемоги Росії у повномасштабній війні проти України не можна допустити, а "російська агресія і все більша асертивність загрожують підірвати міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах і співпраці".

"Ми вже маємо досвід, і не потрібно спекулювати на тому, що Росія ніколи не змириться з втратою політичного впливу на нашу країну. І також очевидно, що такий результат надихнув би інші країни, які думають так само, як Росія", – зазначив він.

Окремо Павел пояснив, що вважає підтримку України не лише солідарною та морально правильною, але й критично важливою для забезпечення безпеки Чеської Республіки.

Він також закликав створити умови для того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС і НАТО після завершення війни і виконання необхідних критеріїв.

У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, в якому вона названа джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не перестане бути загрозою для сусідів.