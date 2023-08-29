Президент Чехии: Агрессия РФ угрожает подорвать существующий мировой порядок

Чешский президент Петр Павел объяснил необходимость поддержки Украины и сдерживать Россию тем, что агрессивные российские действия угрожают подорвать действующий международный порядок.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом Павел заявил в речи перед чешскими послами в Пражском граде во вторник.

Президент Чехии подчеркнул, что победы России в полномасштабной войне против Украины нельзя допустить, а "российская агрессия и все большая ассертивность угрожают подорвать международный порядок, построенный на согласованных правилах и сотрудничестве".

"Мы уже имеем опыт, и не нужно спекулировать на том, что Россия никогда не смирится с потерей политического влияния на нашу страну. И также очевидно, что такой результат вдохновил бы другие страны, которые думают так же, как Россия", – отметил он.

Отдельно Павел пояснил, что считает поддержку Украины не только солидарной и морально правильной, но и критически важной для обеспечения безопасности Чешской Республики.

Он также призвал создать условия для того, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС и НАТО после завершения войны и выполнения необходимых критериев.

В июне чешское правительство одобрило отчет Министерства иностранных дел о пересмотре отношений с Россией, в котором она названа источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.