Франция ожидает роста доходов от туризма после "очень хорошего" лета

Французские власти ожидают роста доходов от туристической отрасли, которая является одной из ключевых для ее экономики, после увеличения количества иностранных посетителей в течение лета.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, во вторник рассказала министр туризма Франции Оливия Грегуар.

По ее словам, в этом году туристический сезон во Франции был "очень хорошим", как и в 2022-м. По прогнозам, доходы от международных туристов до конца 2023-го достигнут от 64 до 67 миллиардов евро по сравнению с 58 миллиардами евро в прошлом году.

Грегуар также указала на рост количества международных туристов во Франции. Среди прочего, количество людей, прибывающих дальнемагистральными рейсами, выросло на 29% по сравнению с 2022 годом.

Франция является одним из самых популярных направлений для туристов. Этот сектор является ключевым компонентом экономики страны: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, расходы, связанные с туризмом, составили 7,5% ВВП в 2019 году.

Мировой сектор туризма и путешествий восстановился за последние два года после воздействия пандемии COVID-19.

Напомним, на Кипре ожидают, что нынешние доходы от туризма могут превысить показатели доковидного 2019-го.