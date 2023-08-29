Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе

Міністри оборони Естонії та Іспанії Ханно Певкур та Маргарита Роблес у середу на переговорах в іспанському місті Толедо домовились про продовження строків дислокації іспанських зенітно-ракетних комплексів NASAMS на естонській території.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Домовленість про продовження терміну розміщення зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Естонії Певкур і Роблес досягли на полях зустрічі глав міністерств оборони країн Європейського Союзу.

"Ми дуже вдячні Іспанії за її прихильність зміцненню потенціалу стримування і оборони НАТО в Естонії – наразі це означає одночасно як ротацію підрозділу систем протиповітряної оборони NASAMS, так і місії із забезпечення повітряної безпеки в Емарі", – сказав голова естонського Міноборони журналістам.

"Ми були дуже раді почути, що Іспанія готові продовжити ротацію підрозділу NASAMS в Естонії, оскільки це цінна можливість співробітництва для наших збройних сил", – додав він.

Роблес, як очікується, відвідає іспанські підрозділи в Естонії наступного тижня.

Іспанський підрозділ NASAMS розгорнули в Естонії у квітні за наказом Верховного головнокомандувача Європейських сил НАТО, аналогічно до підрозділу в Латвії, у складі протиповітряної та протиракетної оборони східного крила Альянсу.

На Вільнюському саміті лідери держав НАТО також ухвалили рішення про створення нової ротаційної моделі протиповітряної оборони, в межах якої системи ППО також ротуватимуться на східному крилі НАТО, як і винищувачі місії із забезпечення повітряної безпеки.