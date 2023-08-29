Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя

Министры обороны Эстонии и Испании Ханно Певкур и Маргарита Роблес в среду на переговорах в испанском городе Толедо договорились о продлении сроков дислокации испанских зенитно-ракетных комплексов NASAMS на эстонской территории.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Договоренность о продлении срока размещения зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Эстонии Певкур и Роблес достигли на полях встречи глав министерств обороны стран Европейского Союза.

"Мы очень благодарны Испании за ее приверженность укреплению потенциала сдерживания и обороны НАТО в Эстонии – сейчас это означает одновременно как ротацию подразделения систем противовоздушной обороны NASAMS, так и миссии по обеспечению воздушной безопасности в Эмари", – сказал глава эстонского Минобороны журналистам.

"Мы были очень рады услышать, что Испания готовы продолжить ротацию подразделения NASAMS в Эстонии, поскольку это ценная возможность сотрудничества для наших вооруженных сил", – добавил он.

Роблес, как ожидается, посетит испанские подразделения в Эстонии на следующей неделе.

Испанское подразделение NASAMS развернули в Эстонии в апреле по приказу Верховного главнокомандующего Европейских сил НАТО, аналогично подразделению в Латвии, в составе противовоздушной и противоракетной обороны восточного крыла Альянса.

На Вильнюсском саммите лидеры государств НАТО также приняли решение о создании новой ротационной модели противовоздушной обороны, в рамках которой системы ПВО также будут ротироваться на восточном крыле НАТО, как и и истребители миссии по обеспечению воздушной безопасности.