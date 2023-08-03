У 24 містах Каталонії оголосили надзвичайний стан через посуху

У 24 муніципалітетах іспанського регіону Каталонії оголосили надзвичайний стан через посуху, спричинену різкою нестачею дощів в останні роки.

Як передає "Європейська правда", про це інформує агентство AP.

Обмеження в рамках надзвичайної ситуації торкнуться сільськогосподарського та промислового водокористування, але не питної води, пояснив директор Каталонського агентства водних ресурсів Самуель Реєс.

Заходи набудуть чинності наступного тижня і стосуватимуться 22 міст в Алт-Ампурда – найсхіднішому окрузі Іспанії – та двох міст на південь від столиці регіону Барселони. За даними агентства, населення цих муніципалітетів становить 26 тисяч осіб.

Заходи передбачають зменшення об'ємів зрошувальної води для сільського господарства на 80%, а також для промислового використання – на 25%. При цьому заборонять наповнення басейнів, полив садів і парків.

Крім того, заборонять наповнювати публічні фонтани та використовувати прісну воду для миття автомобілів. У містах зменшать норму води на душу населення з 230 літрів на добу до 200 літрів.

Як стверджує Агентство з водопостачання Каталонії, мешканці зазвичай використовують 116 літрів води на день, тому Реєс закликав спробувати скоротити цей показник до 90 літрів.

Каталонія – один із регіонів, які найбільше постраждали від посухи, що охопила більшу частину Іспанії протягом останніх двох років. Частина Каталонії та регіону Андалусія на півдні Іспанії вже прийняли менш суворі обмеження на використання води через посуху.

Міністерство довкілля Іспанії заявило в середу, що водосховища в країні заповнені на 42% від їхньої потужності.

Раніше повідомлялося, що через сильну посуху Латвія близька до оголошення надзвичайної ситуації в сільському господарстві.

Перед цим стало відомо, що у трьох районах Литви оголосили екстремальну ситуацію через сильну посуху.