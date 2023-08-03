В 24 городах Каталонии объявили чрезвычайное положение из-за засухи

В 24 муниципалитетах испанского региона Каталония объявили чрезвычайное положение из-за засухи, вызванной острой нехваткой дождей в последние годы.

Как передает "Европейская правда", об этом информирует агенство AP.

Ограничения в рамках чрезвычайной ситуации коснутся сельскохозяйственного и промышленного водопользования, но не питьевой воды, пояснил директор Каталонского агентства водных ресурсов Самуэль Реес.

Меры вступят в силу на следующей неделе и будут касаться 22 городов в Алт-Ампурда – самом восточном округе Испании – и двух городов к югу от столицы региона Барселоны. По данным агентства, население этих муниципалитетов составляет 26 тысяч человек.

Меры предусматривают сокращение оросительной воды для сельского хозяйства на 80%, а также для промышленного использования – на 25%. При этом запретят наполнение бассейнов, полив садов и парков.

Кроме того, запретят наполнять публичные фонтаны и использовать пресную воду для мытья автомобилей. В городах уменьшат норму воды на душу населения с 230 литров в сутки до 200 литров.

Как утверждает Агентство по водоснабжению Каталонии, жители обычно используют 116 литров воды в день, поэтому Рейес призвал попытаться сократить этот показатель до 90 литров.

Каталония – один из регионов, наиболее пострадавших от засухи, охватившей большую часть Испании в течение последних двух лет. Часть Каталонии и региона Андалусия на юге Испании уже приняли менее строгие ограничения на использование воды из-за засухи.

Министерство окружающей среды Испании заявило в среду, что водохранилища в стране заполнены на 42% от их мощности.

Ранее сообщалось, что из-за сильной засухи Латвия близка к объявлению чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

Перед этим стало известно, что в трех районах Литвы объявили экстремальную ситуацию из-за сильной засухи.