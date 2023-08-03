Греция призвала Турцию отказаться от агрессии для улучшения отношений

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его правительство хочет в полной мере воспользоваться улучшением политического климата в отношениях с соседней Турцией, несмотря на давние споры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал после переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидесом, сообщает агенство AP.

По его словам, это не означает, что Турция "существенно изменила" свою позицию по ключевым разногласиям между двумя странами, подчеркнув, что Анкара должна "решительно отказаться от своего агрессивного и незаконного поведения" против суверенитета и территориальной целостности Греции.

Мицотакис отметил, что он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита НАТО в Вильнюсе о начале новых "линий коммуникации" и сохранении "периода спокойствия".

Как утверждает премьер-министр Греции, он сказал Эрдогану, что улучшение европейско-турецких отношений не может исключать заключение мирного соглашения по Кипру, и что этот вопрос нельзя "оставлять на обочине".

В то же время в пятницу лидер турок-киприотов Эрсин Татар повторил, что мирные переговоры могут возобновиться только при условии признания греческими киприотами "суверенного равенства" турок-киприотов.

Турция ставит под сомнение принадлежность районов, которые, по утверждению Греции, входят в ее собственную экономическую зону и где она стремится начать поиск морских запасов нефти и газа. Анкара также претендует на большую часть экономической зоны Кипра, где было обнаружено несколько значительных морских месторождений природного газа.

Напомним, что Кипр стал разделенным в 1974 году, когда Турция вторглась на его территорию после переворота сторонников союза с Грецией. Турция и турецкие киприоты настаивают на том, что любое мирное соглашение должно сначала признать отдельный суверенитет турок-киприотов.

Ранее сообщалось, что Никосия хочет назначить специального посланника по вопросам Кипра в надежде возобновить переговоры с Турцией для урегулирования проблемы разделенного острова, используя для этого в качестве стимула процесс вступления Анкары в ЕС.

Перед этим Греция заявила о готовности начать переговоры с Турцией, чтобы прийти к согласию по разграничению территорий, на которых каждая страна имеет исключительные экономические права, в том числе право на поиск нефти и газа на морском шельфе.