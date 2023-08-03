У Фінляндії хочуть дозволити продаж ліків у продуктових магазинах

Уряд Фінляндії хоче лібералізувати безрецептурний продаж ліків, дозволивши їхню торгівлю в продуктових магазинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Метою запропонованої фінським урядом реформи є зниження цін на ліки шляхом створення конкуренції.

Також уряд пропонує збільшити кількість інтернет-аптек та аптечних мереж. Очікується, що аптеки також пропонуватимуть медичні послуги.

Водночас плани уряду Фінляндії критикують лікарі і фармацевти, оскільки непокояться за безпеку пацієнтів.

Однак фармацевти підтримують ідею запровадження медичних послуг в аптеках. В аптеках можна було б робити щеплення або перевіряти тиск, кажуть вони.

Нагадаємо, наприкінці червня у Чехії за результатами перевірок Державного інституту з контролю за ліками (SÚKL) встановили, що з країни було незаконно вивезено понад 198 тисяч упаковок ліків на суму більш ніж 3 мільйони євро.