У Фінляндії хочуть дозволити продаж ліків у продуктових магазинах
Уряд Фінляндії хоче лібералізувати безрецептурний продаж ліків, дозволивши їхню торгівлю в продуктових магазинах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Метою запропонованої фінським урядом реформи є зниження цін на ліки шляхом створення конкуренції.
Також уряд пропонує збільшити кількість інтернет-аптек та аптечних мереж. Очікується, що аптеки також пропонуватимуть медичні послуги.
Водночас плани уряду Фінляндії критикують лікарі і фармацевти, оскільки непокояться за безпеку пацієнтів.
Однак фармацевти підтримують ідею запровадження медичних послуг в аптеках. В аптеках можна було б робити щеплення або перевіряти тиск, кажуть вони.
Нагадаємо, наприкінці червня у Чехії за результатами перевірок Державного інституту з контролю за ліками (SÚKL) встановили, що з країни було незаконно вивезено понад 198 тисяч упаковок ліків на суму більш ніж 3 мільйони євро.