В Финляндии хотят разрешить продажу лекарств в продуктовых магазинах

Правительство Финляндии хочет либерализовать безрецептурную продажу лекарств, разрешив торговлю ими в продуктовых магазинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Целью предложенной финским правительством реформы является снижение цен на лекарства путем создания конкуренции.

Также правительство предлагает увеличить количество интернет-аптек и аптечных сетей. Ожидается, что аптеки также будут предлагать медицинские услуги.

В то же время планы правительства Финляндии критикуют врачи и фармацевты, поскольку беспокоятся за безопасность пациентов.

Однако фармацевты поддерживают идею введения медицинских услуг в аптеках. Там можно было бы делать прививки или проверять давление, говорят они.

Также правительство Финляндии хочет разрешить ликеро-водочным заводам и микропивоварням продавать спиртные напитки непосредственно потребителям – сегодня крепкие спиртные напитки может продавать только компания Alko.

Напомним, в конце июня в Чехии по результатам проверок Государственного института по контролю за лекарствами (SÚKL) установили, что из страны было незаконно вывезено более 198 тысяч упаковок лекарств на сумму более чем 3 миллиона евро.