З Чехії незаконно вивезли ліків на понад 3 мільйони євро

За результатами перевірок Державного інституту з контролю за ліками (SÚKL) Чехії, з країни було незаконно вивезено понад 198 тисяч упаковок ліків на суму більш ніж 3 мільйони євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє novinky.cz.

Зазначається, що SÚKL виніс покарання 21 суб'єкту діяльності, 16 справ все ще розслідуються, а решта перебувають на стадії судового розгляду. Водночас проти 15 підозрюваних осіб порушили кримінальні справи.

Нелегальний експорт в Чехії не є основною причиною дефіциту антибіотиків або ліків від лихоманки, які зникли з аптек країни в останні місяці.

Також SÚKL повідомляв, що під час своїх перевірок виявив незаконний експорт ліків, коли ті замовлялися, але аптеки не вносили їх у свої системи, і вони згодом експортувалися. Це були переважно ліки, які за кордоном коштують дорожче, ніж у Чехії, де ціна на них регулюється.

За даними відомства, інша ситуація склалася в Словаччині, де минулого місяця ŠÚKL перевірив 17 аптек і підтвердив нелегальний реекспорт на суму понад чотири мільйони євро.

У майбутньому Міністерство охорони здоров'я країни розглядає можливість видачі ліків пацієнтам у точно визначених кількостях.

Не лише Чехія зіткнулася з дефіцитом певних ліків в останні місяці. В ЄС дедалі частіше говорять про необхідність перенесення виробництва важливих ліків на старий континент. Наразі Європа залежить від поставок з Азії.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за повернення на територію Франції виробництва близько 50 найважливіших медикаментів.