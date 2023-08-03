Полиция арестовала четырех активистов Greenpeace, накрывших черной тканью дом премьера Британии

Четырех протестующих активистов Greenpeace, которые залезли на дом премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Северном Йоркшире в знак протеста против расширения добычи ископаемого топлива, арестовали.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, журналистам заявила представитель полиции.

Арестованные активисты накрыли дом Сунака черной тканью, поднявшись на его крышу утром в четверг. Чтобы туда добраться, они использовали лестницы и альпинистское снаряжение.

Четверо протестующих провели на крыше особняка более трех часов, после чего их вывели сотрудники полиции.

Еще двое стояли перед домом с баннером, на котором написано: "Риши Сунак – нефтяные доходы или наше будущее? Greenpeace". Будут ли применяться к ним какие-то санкции, полиция пока не уточняла.

Активисты, как сообщалось, заявляли, что протестуют против планов британского правительства увеличить бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море. Они сказали журналистам, что "постучали в дверь", прежде чем начать акцию.

Самого британского премьера с семьей в это время, как известно, не было.

Напомним, в конце июля Сунак объявил, что Лондон выдаст сотни новых нефтегазовых лицензий для бурения в Северном море.

В июне в отставку ушел один из министров правительства Сунака, заявив, что премьера не интересуют экологические вопросы. Один из последних опросов показал: 67% избирателей считают, что правительство Сунака плохо решает экологические вопросы.