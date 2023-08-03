В Румынии допускают превращение страны в "Грецию" по климату через 20 лет

В Министерстве окружающей среды Румынии опасаются, что за следующие два десятилетия в результате глобальных изменений климата страна по климату станет похожей на Грецию, а югу грозит опустынивание.

Как сообщает "Европейская правда", такими оценками в интервью Digi24 поделился министр окружающей среды Мирча Фешет.

Министр отметил, что жители страны уже сейчас могут заметить, что времена года по погоде не такие, какими их помнили предыдущие поколения.

По его словам, прогнозы специалистов утверждают, что с нынешними тенденциями через 20 лет Румыния по погодным условиям начнет напоминать сегодняшнюю Грецию, в частности, волнами длительной экстремальной жары летом. Также более вероятными станут другие экстремальные погодные явления, как очень мощные ливни.

По его словам, вероятно эти изменения существенно повлияют на то, каким будет сельское хозяйство в Румынии в будущем: привычным культурам может стать слишком сухо и жарко, в то же время, может появиться возможность выращивать новые. Изменение климата может повлиять и на то, каким будет график жизни людей летом.

Министр добавил, что югу Румынии грозит опустынивание и первые признаки этого есть уже сейчас.

"Есть риск, если мы не начнем быстро вмешиваться, что он превратится в маленькую Сахару... Посадка лесов – это один из проверенных инструментов против этого, который мы имеем уже сейчас", – сказал Мирча Фешет.

Одновременно он выразил уверенность, что если уже сейчас начать активно насаждать лес на территории под угрозой, можно достичь там даже изменений к лучшему.

Как сообщалось, в Британии ожидают, что ее рекордные температуры 2022 года станут средними до 2060 года.

В Греции в июле зафиксировали рекордные более 46°C жары.

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