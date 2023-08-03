Президента Чехии застали за рулем мотоцикла без шлема. Он извинился

Чешский президент Петр Павел в четверг принес публичные извинения после того, как его случайно застали за рулем мотоцикла без шлема, что является нарушением правил дорожного движения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг чешский телеканал CNN Prima News опубликовал видео, присланное зрителем, из села Ртине в Подкрконоше, что на севере Чехии.

На ролике видно, что Павел, подкачав вместе с охранником колесо мотоцикла, поехал на нем без защитного шлема, который должен носить водитель.

ФОТО: CNN PRIMA NEWS

После публикации президент Чехии написал в соцсетях, что осознает свое поведение и просит прощения за "очевидное нарушение правил дорожного движения".

"В этом случае я ехал на заправку, чтобы подкачать шины. Это было 1,5 километра дороги, которой мало кто пользуется, и мне пришлось выезжать на главную дорогу на несколько десятков метров. Это было бессмысленно. Я осознаю, что президент должен подавать пример соблюдения правил", – написал он.

Vnímám své pochybení a za zjevný dopravní přestupek se omlouvám. Při jízdě na motorce celý život dodržuji všechna bezpečnostní opatření, od přilby přes oblečení s chrániči až po bezpečnostní airbagovou vestu. V tomto případě jsem jel dohustit pneumatiky k čerpací stanici. — Petr Pavel (@prezidentpavel) August 3, 2023

Павел добавил, что в субботу примет участие в благотворительной акции помощи мотоциклистам, которые оказались в инвалидных колясках.

"По этому случаю я пожертвую в качестве добровольного взноса сумму, превышающую верхнюю границу административного штрафа, наложенного за это правонарушение", – отметил он. Такой штраф может составлять от 1500 до 2000 чешских крон.

Генерал в отставке известен в Чехии любовью к мотоциклам. После победы на президентских выборах Павел признался, что хочет ездить на мотоцикле уже в новом статусе, хотя и признал, что будет иметь меньше возможностей для этого.