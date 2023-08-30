Крыши, деревья, электролинии: в Польше подсчитывают убытки после сильной грозы

Польские спасательные службы в течение вечера и ночи совершили более тысячи выездов в юго-восточной части страны из-за последствий сильной грозы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

От непогоды пострадали Малопольское, Люблинское, Подкарпатское воеводства, во всех было по 280-300 выездов, а в целом по территории страны – более 1600.

Шквалы местами достигали 100 км/ч, в сотнях мест ветер повалил деревья или поломал отдельные ветви.

В районе города Тарнув, где выпал крупный град, повреждены около 60 крыш жилых и хозяйственных построек. 13 тысяч домохозяйств на утро остаются без света.

По несколько тысяч домов обесточены и в нескольких других городах, службы продолжают ремонтировать линии.

В Любачевском районе, граничащем с Украиной, молния попала в частный дом, а в Ясельском районе вызвала пожар в хозяйственной постройке.

Напомним, в ночь на вторник на западе Словакии сообщали о смерче.

Тем временем в Швейцарии оползень в поселке Шванден разрушил шесть домов; благодаря заблаговременной эвакуации обошлось без пострадавших.