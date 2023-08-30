США и страны Европы ликвидировали хакерскую сеть Qakbot, которую могли создать в РФ

США с участием Великобритании, Германии, Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции провели операцию по ликвидации хакерской сети Qakbot, которую киберпреступники используют для финансовых преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Впервые обнаруженный более десяти лет назад, Qakbot обычно распространяется через вирусные электронные письма. Их отправляют жертвам, которые ничего не подозревают.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что операция против Qakbot была самой масштабной, которую когда-либо проводило ведомство против бот-сети.

"Вместе мы уничтожили Qakbot и спасли бесчисленное количество жертв от будущих атак", – сказал он на пресс-конференции.

Исследователи по безопасности считают, что Qakbot происходит из России. Сеть атаковала организации по всему миру, от Германии до Аргентины.

Напомним, 28 августа в Эстонии сообщили о крупнейшей волне кибератак.

В июле корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе.