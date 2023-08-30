Наибольшая доля экспорта Эстонии вне ЕС приходится на Россию

РФ вышла на первое место по объему экспорта Эстонии за пределами Евросоюза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi Forte, приводя таможенную статистику Эстонии.

По данным ведомства, по итогам июня 2023 года Россия занимает первое место по экспорту эстонских товаров с 13,72%. Ближе всех по этому показателю к ней – Норвегия 12,14% и Великобритания 12,27%.

Согласно статистике, РФ впервые вышла на первое место среди целевых рынков за пределами ЕС в марте 2023 года, когда на ее долю приходилось 15,74% экспорта эстонских товаров.

Еще до вторжения России в Украину доля РФ в эстонском экспорте за пределы ЕС занимала второе место после США (21,1%). Третьим крупнейшим экспортером для Таллинна тогда была Норвегия (12,9%).

Комментируя ситуацию с экспортом в РФ, министр экономики и инфотехнологий Эстонии Тийт Рийсало заявил, что государство не может диктовать бизнесу каждый шаг.

Ранее сообщалось, что в Эстонии лидер фракции Центристской партии предлагает парламенту создать следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств после скандала с "российским бизнесом" мужа премьера Каи Каллас, которая не собирается идти в отставку.

Напомним, Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Впоследствии Халлик объявил, что продает свою долю собственности и уходит из компании, и извинился за ситуацию. Полиция безопасности Эстонии заявила, что деятельность Stark Logistics в России не нарушает действующих санкций.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.