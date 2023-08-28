Прем’єрка Естонії про "російський бізнес" чоловіка: Мені дуже шкода, але у відставку не піду

Естонська прем’єр-міністерка Кая Каллас у понеділок перепросила через виявлену підприємницьку діяльність її чоловіка Арво Халліка в Росії, але наголосила, що у відставку йти через це не збирається.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас сказала в коментарі порталу Delfi.

Прем’єрка Естонії заявила, що "їй дуже шкода, що така ситуація взагалі виникла".

"Я, безумовно, перепрошую перед усіма, кого це зачепило, але я відповідаю за ті моральні оцінки, які давала. Я, як і раніше, вважаю, що діяти в Росії або підтримувати відносини з Росією в ситуації, коли триває повномасштабна війна, неправильно з морального погляду", – зазначила вона.

Каллас підкреслила, що планує продовжити роботу прем'єр-міністерки.

"Звичайно, опозиція може висунути вотум недовіри, якщо вони зберуть голоси, і це їхня робота", – додала голова естонського уряду.

Нагадаємо, естонська прем’єрка Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Згодом Халлік оголосив, що продає свою частку власності і йде з компанії, та вибачився за ситуацію. Поліція безпеки Естонії заявила, що діяльність Stark Logistics у Росії не порушує чинних санкцій.

Тим часом дві естонські газети закликали Каллас йти з посади. Результати двох опитувань показують, що такої думки дотримуються більшість естонців.