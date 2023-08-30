Літак Finnair через туман годину кружляв над аеропортом і врешті полетів назад

Літак Finnair вранці у середу через густий туман не зумів приземлитися у Йоенсууу і змушений був повернутися назад у Гельсінкі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Літак із 41 пасажиром вирушив близько 6:30 з Гельсінкі до Йоенсуу, міста на південному сході країни. Відправлення відбулося безпроблемно, але біля пункту призначення з’ясувалося, що через густий туман сідати надто небезпечно.

Літак годину кружляв над містом, доки запас пального дозволяв чекати покращення погоди, але врешті ухвалили рішення повертатися назад до Гельсінкі.

Зірвалися плани і для 44 людей, які мали цим самим літаком прямувати з Йоенсуу до Гельсінкі.

Авіакомпанія обіцяє запропонувати постраждалим пасажирам місце на наступному рейсі або надати відшкодування за квитки. Також заявили, що тим, хто цього потребував, у Гельсінкі запропонували ваучер на обід і місце у готелі.

Нагадаємо, у Франції навесні рейс з Парижа до Ніцци полетів в інше місто після того, як двічі не зміг сісти через шторм.

У липні негода на півночі Польщі не дала приземлитися літаку президента Анджея Дуди.