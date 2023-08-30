Самолет Finnair из-за тумана час кружил над аэропортом и в конце концов улетел обратно

Самолет Finnair утром в среду из-за густого тумана не сумел приземлиться в финском Йоэнсуу и вынужден был вернуться обратно в Хельсинки.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Самолет с 41 пассажиром отправился около 6:30 из Хельсинки в Йоэнсуу, город на юго-востоке страны. Отправление состоялось беспроблемно, но у пункта назначения выяснилось, что из-за густого тумана садиться слишком опасно.

Самолет час кружил над городом, пока запас топлива позволял ждать улучшения погоды, но в конце концов приняли решение возвращаться в Хельсинки.

Сорвались планы и у 44 человек, которые должны были этим же самолетом следовать из Йоэнсуу в Хельсинки.

Авиакомпания обещает предложить пострадавшим пассажирам место на следующем рейсе или предоставить возмещение за билеты. Также заявили, что тем, кто в этом нуждался, в Хельсинки предложили ваучер на обед и место в гостинице.

Напомним, во Франции весной рейс из Парижа в Ниццу улетел в другой город после того, как дважды не смог сесть из-за шторма.

В июле непогода на севере Польши не дала приземлиться самолету президента Анджея Дуды.