Молдова денонсировала четыре соглашения, подписанные в рамках СНГ

Правительство Молдовы в среду, 30 августа, денонсировало еще четыре соглашения, подписанные в рамках СНГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Infotag.

В частности, было денонсировано соглашение об обеспечении взаимной защиты межгосударственных секретов, заключенное в Минске 22 января 1993 года.

Документ был принят "из необходимости обеспечить защиту межгосударственных секретов, при осуществлении политического, экономического, научно-технического и военного сотрудничества".

Аргументом для расторжения названо наличие аналогичных двусторонних договоров со многими странами СНГ, в частности Россией и Украиной.

Кроме того, было денонсировано соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежным наукам, подписанное в Минске 30 ноября 2000 года.

Аргументом называется "формальность" договора и неучастие Молдовы в программе подготовки, предусмотренной документом.

Также денонсированы соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации и об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Напомним, Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.

В частности, 18 августа Молдова начала денонсацию соглашения от 1992 года по обеспечению пограничных войск стран-участниц СНГ оружием, военной техникой и другими материальными ресурсами.