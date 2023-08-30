У Фінляндії з вересня спростять процедуру аборту

У Фінляндії з вересня набувають чинності поправки, що спрощують процедуру аборту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як зазначає мовник, після набуття чинності оновлень до закону Фінляндія стане однією з найбільш ліберальних щодо абортів європейських країн.

Згідно із поправками, для переривання вагітності жінці не потрібно буде отримувати висновок двох лікарів, а до 12 тижня вагітності аборт буде можливий за бажанням самої вагітної.

Раніше жінці було необхідно обґрунтувати, чому вона хоче перервати вагітність.

Оскільки медичного висновку не потрібно, достатньо одного візиту до лікаря. Лікар повинен провести обстеження і визначити терміни вагітності.

За оцінками, новий закон прискорить проведення аборту приблизно на тиждень.

Згідно з даними Державного департаменту охорони здоров'я, у Фінляндії щорічно проводиться близько 7 000 абортів. Майже 99% абортів проводять медикаментозним способом.

До цього у Фінляндії діяло жорстке законодавство щодо абортів, ухвалене ще в 1970-х роках, яке вимагало схвалення двох лікарів для переривання вагітності.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.

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