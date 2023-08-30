В Финляндии с сентября упростят процедуру аборта с помощью аборта

В Финляндии с сентября вступают в силу поправки, упрощающие процедуру аборта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как отмечает вещатель, после вступления в силу обновлений к закону Финляндия станет одной из самых либеральных по абортам европейских стран.

Согласно поправкам, для прерывания беременности женщине не нужно будет получать заключение двух врачей, а до 12 недели беременности аборт будет возможен по желанию самой беременной.

Ранее женщине было необходимо обосновать, почему она хочет прервать беременность.

Поскольку медицинского заключения не требуется, достаточно одного визита к врачу. Врач должен провести обследование и определить сроки беременности.

По оценкам новый закон ускорит проведение аборта примерно на неделю.

Согласно данным Государственного департамента здравоохранения, в Финляндии ежегодно проводится около 7 000 абортов. Почти 99% абортов проводят медикаментозным способом.

До этого в Финляндии действовало жесткое законодательство об абортах, принятое еще в 1970-х годах, которое требовало одобрения двух врачей для прерывания беременности.

Напомним, в октябре 2020 года Конституционный суд Польши объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. Это решение вызвало массовые протесты в стране, которые возобновились после нескольких случаев смерти беременных женщин.

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