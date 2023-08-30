Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ

Польский Сейм в среду вечером голосами партии власти "Право и справедливость" утвердил состав комиссии по расследованию российского влияния – все девять ее членов являются представителями власти, оппозиция в голосовании не участвовала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В состав комиссии вошли советник президента Польши профессор Анджей Зибертович, председатель Совета безопасности и обороны при канцелярии Дуды профессор Пшемыслав Журавский вель Граевский, а также благосклонный к ПиС историк, профессор Славомир Ценкевич.

В последний момент один из кандидатов, юрист и бывший прокурор Марек Чешкевич, снял кандидатуру по личным причинам. Вместо него в комиссию вошел Юзеф Бринкус – бывший член ультраправой партии Кукис'15, который в 2016 году просил польские власти отрегулировать на "распространение бандеризма в Украине".

В течение двух недель комиссия должна разработать регламент и избрать председателя.

Польская оппозиция бойкотировала голосование за состав комиссии по расследованию российского влияния, поскольку считает ее работу недемократичной и направленной против лидера "Гражданской платформы", экс-премьера Дональда Туска.

Депутаты ультраправой "Конфедерации" на заседании Сейма присутствовали, но голосовали против.

Напомним, новосозданная комиссия будет анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом. Венецианская комиссия также раскритиковала инициативу, указав на возможность злоупотребления со стороны властей.