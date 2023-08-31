Глава МЗС Литви: прорив до Азовського моря матиме стратегічне значення для перемоги України

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що прорив українських Збройних сил до Азовського моря і отримання контролю над лініями постачання матиме стратегічне значення для перемоги України у війні.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Толедо, повідомляє "Європейська правда".

"На мою думку, перемога може бути легко визначена, коли буде досягнуто стратегічного прориву, який спочатку може виглядати як тактичний прорив, але у підсумку матиме стратегічне значення , і це прорив до Азовського моря, отримання контролю над постачанням до і з України. Ці речі напевно здатні змінити театр воєнних дій в Україні і цього можливо досягти" – сказав Ландсбергіс.

За його словами, проблема у тому, що росіянам дали час окопатися.

"Три лінії оборони, і поки ми говоримо, українці прориваються крізь першу з них, але є ще дві. І це вимагає від нас багато зобов’язань. Певні країни можуть відчувати втому, виснаження, є тиск суспільства – це все зрозуміло. Але якщо ми не підтримаємо Україну, це означає, що ми чекаємо на Путіна", – зазначив Ландсбергіс.

Він додав, що замороження війни зараз означатиме перемогу Владіміра Путіна.

"Це не буде стратегічна перемога, бо він не взяв Київ, але він все ще може це зробити. Чи хочемо ми жити в такій реальності?" – запитав литовський міністр.

Нагадаємо, Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Захід має відкрито поставити собі за мету перемогу України у війні, а не говорити про "підтримку так довго, як буде потрібно".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають у медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.