Глава МИД Литвы: прорыв к Азовскому морю будет иметь стратегическое значение для победы Украины

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что прорыв украинских Вооруженных сил к Азовскому морю и получение контроля над линиями снабжения будет иметь стратегическое значение для победы Украины в войне.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Толедо, сообщает "Европейская правда".

"По моему мнению, победа может быть легко определена, когда будет достигнут стратегический прорыв, который сначала может выглядеть как тактический прорыв, но в итоге будет иметь стратегическое значение, и это прорыв к Азовскому морю, получение контроля над поставками в и из Украины. Эти вещи наверняка способны изменить театр военных действий в Украине, и этого можно достичь", – сказал Ландсбергис.

По его словам, проблема в том, что россиянам дали время окопаться.

"Три линии обороны, и пока мы говорим, украинцы прорываются сквозь первую из них, но есть еще две. И это требует от нас много обязательств. Определенные страны могут чувствовать усталость, истощение, есть давление общества – это все понятно. Но если мы не поддержим Украину, это означает, что мы ждем Путина", – отметил Ландсбергис.

Он добавил, что замораживание войны сейчас будет означать победу Владимира Путина.

"Это не будет стратегическая победа, потому что он не взял Киев, но он все еще может это сделать. Хотим ли мы жить в такой реальности?" – спросил литовский министр.

Напомним, Габриелюс Ландсбергис считает, что Запад должен открыто поставить себе целью победу Украины в войне, а не говорить о "поддержке так долго, как потребуется".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался относительно критики темпов наступления ВСУ, звучащих в медиа, призвав продолжать помощь Киеву и проявить терпение.