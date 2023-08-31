В Литве подготовили новую концепцию гражданской обороны

МВД Литвы представило правительству новую концепцию укрепления гражданской обороны, где определены основные направления развития гражданской обороны до 2030 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

Сообщается, что на одобрение правительства план будет представлен 20 октября. Основное внимание концепции уделяется системам оповещения об опасности и убежищам.

"Отсутствие четкой стратегии, низкое финансирование, отсутствие лидерства породили системные слабости в сфере гражданской защиты. Я считаю, что разработанная новая концепция заложит новые и прочные основы системы гражданской защиты", – пояснила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

МВД нацелилось на то, чтобы 99% населения получало предупреждения как сиренами, так и с помощью коротких сообщений. Сейчас сирены охватывают лишь 37% населения, тогда как, согласно опросу, короткие предупреждения на свои мобильные телефоны получают 67% опрошенных жителей.

Кроме того, власти хотят, чтобы в убежищах могли укрыться в среднем 50% населения (60% в городах и 40% в районах). На сегодня в Литве могут укрыться в убежищах только 29% населения страны.

Новая концепция также предусматривает, что в муниципалитетах и министерствах должны появиться специалисты по гражданской защите с четкими полномочиями и обязанностями. В образовательных учреждениях планируют ввести урок по основам гражданской защиты, в том числе по теме гибридных и военных угроз.

В концепции говорится и о возможной радиационной или ядерной аварии на Островецкой АЭС в Беларуси. Для подготовки к возможной аварии на ней нужно выделить 91,5 млн евро в течение пяти лет.

Ранее совет национальной безопасности Литвы одобрил проект стратегии гражданского сопротивления, которая предусматривает, что к 2025 году половина населения страны должна быть готова сопротивляться агрессору военным и мирным путями.

Напомним, в июле в Литве провели проверку укрытий в муниципалитетах по всей стране на случай военной угрозы.

А 18 августа стало известно, что литовская армия и пограничники проведут учения по возможным сценариям негативных событий на границе с Беларусью.