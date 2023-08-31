Греція використовуватиме дрони й датчики для попередження лісових пожеж

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер оголосив, що уряд використовуватиме безпілотники й встановить датчики температури в лісах для поліпшення превентивного гасіння пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цього літа Грецію охопили масштабні лісові пожежі, до яких спричинились суха погода, вітер і спека. У північно-східному грецькому регіоні Еврос вогонь не можуть приборкати вже тринадцять діб поспіль.

"Хоча ми були підготовлені краще, ніж будь-коли, ми постали перед безпрецедентним поєднанням інцидентів", – заявив Міцотакіс у парламенті, згадавши липневу спеку – найдовшу в Греції за останні роки, а також незвично сильний вітер.

Він сказав, що влада ініціювала придбання понад 100 безпілотників для моніторингу лісових пожеж у режимі реального часу.

Також планується встановити температурні датчики на археологічних розкопках і в лісах підвищеного ризику і найняти близько 500 вчених-лісівників і 1000 пожежників.

Екологи, які виступають за посилення міжнародних дій для стримування зміни клімату, звинувачують грецьку владу в тому, що вона витрачає більше коштів на гасіння пожеж, ніж на їх запобігання.

Пожежу в грецькому Евросі називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. Вона вже забрала життя щонайменше 20 людей, а також зруйнувала оселі й заповідні ліси.

Також повідомляють про десятки арештів людей, яких підозрюють в умисних підпалах.