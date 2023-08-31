Греция будет использовать дроны и датчики для упреждения лесных пожаров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг объявил, что правительство будет использовать беспилотники и установит датчики температуры в лесах для улучшения превентивного тушения пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этим летом Грецию охватили масштабные лесные пожары, к которым привели сухая погода, ветер и жара. В северо-восточном греческом регионе Еврос огонь не могут обуздать уже тринадцать суток подряд.

"Хотя мы были подготовлены лучше, чем когда-либо, мы оказались перед беспрецедентным сочетанием инцидентов", – заявил Мицотакис в парламенте, вспомнив июльскую жару – самую длинную в Греции за последние годы, а также необычно сильный ветер.

Он сказал, что власти инициировали приобретение более 100 беспилотников для мониторинга лесных пожаров в режиме реального времени.

Также планируется установить температурные датчики на археологических раскопках и в лесах повышенного риска и нанять около 500 ученых-лесоводов и 1000 пожарных.

Экологи, выступающие за усиление международных действий для сдерживания изменения климата, обвиняют греческие власти в том, что они тратят больше средств на тушение пожаров, чем на их предотвращение.

Пожар в греческом Евросе называют худшим пожаром в истории всего ЕС. Он уже унес жизни по меньшей мере 20 человек, а также разрушил дома и заповедные леса.

Также сообщают о десятках арестов людей, которых подозревают в умышленных поджогах.