Разведка Британии объяснила, почему РФ атакует юг Украины в основном дронами

Разведка Великобритании сообщает, что Россия атакует украинскую инфраструктуру на юге дронами иранского производства, поскольку считает, что такие удары не приведут к существенной эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 4 августа, опубликованном в Twitter.

В ведомстве напомнили, что за последние две недели РФ осуществила несколько волн атак по украинским портам на реке Дунай с использованием иранских дронов.

В разведке предположили, что таким образом Россия хочет прекратить международное судоходство через эти порты.

В то же время в обзоре отмечается, что иранские БПЛА поражали цели в 200 метрах от румынской границы, что свидетельствует о том, что РФ решается на удары вблизи территории НАТО.

По мнению британских разведчиков, в Москве могут полагать, что удары дронов несут меньше риска эскалации, чем крылатых ракет.

РФ считает иранские дроны достаточно точными, а также у них гораздо меньший боезаряд, чем у крылатых ракет.

Россия атаковала в среду утром порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал неприемлемыми удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, происходящие в непосредственной близости к румынской территории.