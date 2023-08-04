Німецький суд відмовив музикантам у компенсації через Covid-обмеження

Федеральний верховний суд Німеччини постановив, що уряд не повинен виплачувати компенсації музикантам, які втратили роботу через карантинні обмеження на початку пандемії COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідоляє dpa.

Цим рішенням суд відхилив позов 47-річного професійного музиканта Мартіна Кілгера, який вимагав від уряду близько 8 400 євро за те, що п'ять його концертів скасували через карантинні обмеження з березня по липень 2020 року.

Таким чином суд підтвердив рішення судів нижчих інстанцій, які також відхилили вимогу музиканта про компенсацію. Федеральний суд постановив, що урядові обмеження щодо коронавірусу були пропорційними кризі та необхідними для порятунку життів і захисту здоров'я населення.

"У той час не було ні ліків, ні вакцини", – заявив головуючий суддя, додавши, що ці заходи також були необхідні, "щоб запобігти перевантаженню системи охорони здоров'я".

Водночас, зазначив суд, "труднощі щедро пом'якшили шляхом державної допомоги, що робить жертви виправданими з точки зору добробуту широкої громадськості".

Втім, Кілгер заявив, що має намір оскаржити це рішення у Федеральному конституційному суді Німеччини, який розглядає справи, що стосуються положень конституції країни.

Раніше повідомлялося, що 1 088 людей у Німеччині отримали пенсії через зниження працездатності внаслідок тривалого перебігу COVID-19 у 2022 році, тоді як роком раніше їх було 89.

Перед цим Міністерство охорони здоров’я Німеччини підтвердило утилізацію 83 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на загальну суму 1,6 мільярда євро – подібна доля може спіткати ще 120 мільйонів доз, які перебувають на складах.