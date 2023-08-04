Немецкий суд отказал музыкантам в компенсации из-за ковидных ограничений

Федеральный верховный суд Германии постановил, что правительство не должно выплачивать компенсации музыкантам, которые потеряли работу из-за карантинных ограничений в начале пандемии COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Этим решением суд отклонил иск 47-летнего профессионального музыканта Мартина Килгера, который требовал от правительства около 8400 евро за то, что пять его концертов отменили из-за карантинных ограничений с марта по июль 2020 года.

Таким образом суд подтвердил решение судов низших инстанций, которые также отклонили требование музыканта о компенсации. Федеральный суд постановил, что правительственные ограничения в отношении коронавируса были пропорциональными кризису и необходимыми для спасения жизней и защиты здоровья населения.

"В то время не было ни лекарств, ни вакцины", – заявил председательствующий судья, добавив, что эти меры также были необходимы, "чтобы предотвратить перегрузку системы здравоохранения".

В то же время, отметил суд, "трудности щедро смягчили путем государственной помощи, что делает жертвы оправданными с точки зрения благосостояния широкой общественности".

Впрочем, Килгер заявил, что намерен обжаловать это решение в Федеральном конституционном суде Германии, который рассматривает дела, касающиеся положений конституции страны.

Ранее сообщалось, что 1088 человек в Германии получили пенсии из-за снижения работоспособности вследствие длительного течения COVID-19 в 2022 году, тогда как годом ранее их было 89.

Перед этим Министерство здравоохранения Германии подтвердило утилизацию 83 миллионов доз вакцин против коронавируса на общую сумму 1,6 миллиарда евро – подобная судьба может постигнуть еще 120 миллионов доз, которые находятся на складах.