В немецком городе Гросрерсдорф, что в земле Саксония, в результате пожара сильно повреждена старинная протестантская церковь в стиле барокко.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA со ссылкой на данные полиции.

Местные жители сообщили о пожаре около 2 часов ночи. Церковь и колокольня горели всю ночь.

Фото: LausitzNews.de

Фото: Deutsche Presse-Agentur

По словам пресс-секретаря местной полиции, пожар почти полностью ликвидировали только утром. О пострадавших не сообщается.

Пожар уничтожил значительную часть церкви, хотя фундамент и часть стен уцелели.

Причина пожара пока остается невыясненной. Полиция начала расследование.

Церковь в Гросрерсдорфе построена в характерном стиле барокко и была освящена в 1736 году. Церковная башня достигает в высоту почти 50 метров.

Город Гросрерсдорф расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от Дрездена.

Напомним, 30 июля в центре польского Кракова произошел пожар в одном из зданий в историческом центре города.