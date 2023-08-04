В немецком городе Гросрерсдорф, что в земле Саксония, в результате пожара сильно повреждена старинная протестантская церковь в стиле барокко.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA со ссылкой на данные полиции.
Местные жители сообщили о пожаре около 2 часов ночи. Церковь и колокольня горели всю ночь.
По словам пресс-секретаря местной полиции, пожар почти полностью ликвидировали только утром. О пострадавших не сообщается.
Пожар уничтожил значительную часть церкви, хотя фундамент и часть стен уцелели.
Причина пожара пока остается невыясненной. Полиция начала расследование.
Церковь в Гросрерсдорфе построена в характерном стиле барокко и была освящена в 1736 году. Церковная башня достигает в высоту почти 50 метров.
Город Гросрерсдорф расположен примерно в 20 километрах к северо-востоку от Дрездена.
Напомним, 30 июля в центре польского Кракова произошел пожар в одном из зданий в историческом центре города.