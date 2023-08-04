ЗМІ відстежили можливі контакти між німецькими ультраправими з AfD і Москвою

Журналістське розслідування виявило листування, що можуть свідчити про вплив з Кремля на діяльність деяких депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) за посередництва довіреної особи у Берліні та його куратора у Москві.

Про це йдеться у матеріалах Spiegel та The Insider, пише "Європейська правда".

У розпорядженні ЗМІ опинилося листування Владіміра Сєргієнка – проросійського активіста і помічника одного з членів AfD у Бундестазі, якого на російських пропагандистських телеканалах часто запрошують коментувати пов’язані з Німеччиною теми, та його імовірним куратором у Москві Алексєєм.

З усього масиву даних випливає, що Сєргієнко, котрий проживає у Берліні, координував підготовку позову партії проти постачання Україні німецької зброї.

У наведених The Insider повідомленнях з переписки Сєргієнка та Алексєя перший пояснює йому, що для підтримки подання у Німеччині позову потрібна буде медійна та фінансова допомога, і що всі витрати складатимуть орієнтовно 25 тисяч євро щомісяця, та пише, що надасть імена залучених депутатів Бундестагу.

4 червня парламентська група AfD справді подала позов до Федерального конституційного суду з номером 2 BvE 5/23, де заявила, що танки та іншу зброю не мали передавати Україні без участі Бундестагу.

The Insider пише, що у Сєргієнка знайшли й інші погоджені з московським куратором документи, як лист нібито до Папи Римського від політика з AfD та, за сумісництвом, президента Асоціації захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме: він просить звернути увагу на "гоніння християн в Україні". Чорновик надіслали куратору 12 квітня, а опублікували звернення два дні потому.

Низка повідомлень свідчить, що Сєргієнко отримував пряме фінансування з Москви, є повідомлення у переписці з куратором, де той питає, чи можна переказати кошти на німецьку ГО, а Сєргієнко підтверджує.

26 квітня Сєргієнко звітував куратору про зміст виступу депутата AfD Гаральда Ваєля на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, де той нарікав на "переслідування православних України московського патріархату", після чого цю заяву синхронно помітили кремлівські ЗМІ. Куратор із Сєргієнком згадували також "польську тему", але про що саме йшлося, невідомо.

У матеріалі згадано, що у Сєргієнка на кордоні кілька разів виявляли великі суми готівкою – по 9 тисяч євро, впритул до ліміту у 10 тисяч, у квітні і в червні.

The Insider наводить паралелі з ймовірним фінансуванням з Кремля італійської "Ліги": у 2019 році журналісти писали, що помічники її лідера Маттео Сальвіні щомісяця подорожували до Москви з дуже короткими поїздками.

Сєргієнко на запит журналістів пояснив дивні способи передачі коштів тим, що прямі банківські перекази з Росії неможливі і не зміг пояснити, що його пов’язує з московським Алексєєм.

The Insider допускає, що після цього розголосу у Сєргієнка можуть бути проблеми у Німеччині, тому що у листуванні знайшлося підтвердження наявності у нього російського громадянства поруч з початковим громадянством України. У 2022 році він зумів отримати громадянство Німеччини і, наскільки відомо, не розкривав офіційним органам наявності у нього ще одного паспорта.

Spiegel зі свого боку зазначає, що 52-річний Сєргієнко вже давно у полі зору спецслужб, але при цьому, як помічник депутата Бундестагу Ежена Шмідта, досі має доступ до німецького парламенту.

Сєргієнко, схоже, добре знайомий з політиком AfD у Саксонії Ульріхом Охме і колись працював з ним, коли той був депутатом Бундестагу.

Журналісти Spiegel також відзначають, що він створив тісну мережу контактів з прихильниками Кремля у Європі.

При цьому, він тримає зв’язок з низкою лояльних до Кремля осіб у Росії, включно з пропагандистами та депутатами Держдуми.

Як відомо, AfD останнім часом вийшла на друге місце за підтримкою німецьких виборців.

"Альтернатива для Німеччини" обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

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