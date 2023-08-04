СМИ отследили возможные контакты между человеком немецких ультраправых из AfD и Москвой

Журналистское расследование выявило переписку, которая может свидетельствовать о влиянии из Кремля на деятельность некоторых депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) при посредничестве доверенного лица в Берлине и его куратора в Москве.

Об этом говорится в материалах Spiegel и The Insider, пишет "Европейская правда".

В распоряжении СМИ оказалась переписка Владимира Сергиенко – пророссийского активиста и помощника одного из членов AfD в Бундестаге, которого на российских пропагандистских телеканалах часто приглашают комментировать связанные с Германией темы, и его вероятным куратором в Москве Алексеем.

Из всего массива данных следует, что Сергиенко, проживающий в Берлине, координировал подготовку иска партии против поставок Украине немецкого оружия.

В приведенных The Insider сообщениях из переписки Сергиенко и Алексея первый объясняет ему, что для поддержки подачи в Германии иска нужна будет медийная и финансовая помощь, и все расходы составят ориентировочно 25 тысяч евро ежемесячно, и пишет, что предоставит имена привлеченных депутатов Бундестага.

4 июня парламентская группа AfD действительно подала иск в Федеральный конституционный суд за номером 2 BvE 5/23, где заявила, что танки и другое оружие не должны были передавать Украине без участия Бундестага.

The Insider пишет, что у Сергиенко нашли и другие согласованные с московским куратором документы, как письмо якобы к Папе Римскому от политика из AfD и, по совместительству, президента Ассоциации защиты русскоязычных в ФРГ Ульриха Ойме: он просит обратить внимание на "гонения христиан в Украине". Черновик прислали куратору 12 апреля, а опубликовали обращение два дня спустя.

Ряд сообщений свидетельствует, что Сергиенко получал прямое финансирование из Москвы, есть сообщения в переписке с куратором, где тот спрашивает, можно ли перевести средства на немецкую ОО, а Сергиенко подтверждает.

26 апреля Сергиенко отчитывался куратору о содержании выступления депутата AfD Гаральда Ваеля на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где тот сетовал на "преследование православных Украины московского патриархата", после чего это заявление синхронно заметили кремлевские СМИ. Куратор с Сергиенко упоминали также "польскую тему", но о чем именно шла речь, неизвестно.

В материале упоминается, что у Сергиенко на границе несколько раз обнаруживали крупные суммы наличными – по 9 тысяч евро, вплотную к лимиту в 10 тысяч, в апреле и в июне.

The Insider приводит параллели с вероятным финансированием из Кремля итальянской "Лиги": в 2019 году журналисты писали, что помощники ее лидера Маттео Сальвини ежемесячно путешествовали в Москву с очень короткими поездками.

Сергиенко на запрос журналистов объяснил странные способы передачи средств тем, что прямые банковские переводы из России невозможны и не смог объяснить, что его связывает с московским Алексеем.

The Insider допускает, что после этой огласки у Сергиенко могут быть проблемы в Германии, потому что в переписке нашлось подтверждение наличия у него российского гражданства рядом с изначальным гражданством Украины. В 2022 году он сумел получить гражданство Германии и, насколько известно, не раскрывал официальным органам наличия у него еще одного паспорта.

Spiegel в свою очередь отмечает, что 52-летний Сергиенко уже давно в поле зрения спецслужб, но при этом, как помощник депутата Бундестага Эжена Шмидта, до сих пор имеет доступ к немецкому парламенту.

Сергиенко, похоже, хорошо знаком с политиком AfD в Саксонии Ульрихом Охме и когда-то работал с ним, когда тот был депутатом Бундестага.

Журналисты Spiegel также отмечают, что он создал тесную сеть контактов со сторонниками Кремля в Европе.

При этом, он держит связь с рядом лояльных к Кремлю лиц в России, включая пропагандистов и депутатов Госдумы.

Как известно, AfD в последнее время вышла на второе место по поддержке немецких избирателей.

"Альтернатива для Германии" обещает, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

Подробнее читайте в статье: Ультраправая угроза: что стоит за скачком популярности "друзей Путина" в Германии