США приостанавливают финансирование части программ для Нигера на фоне военного переворота

Администрация США приостанавливает приостанавливает проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру на фоне военного переворота в стране.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает "Европейская правда".

В Госдепе отметили, что эти временные меры не затрагивают все программы по предоставлению зарубежной помощи в Нигере.

Блинкен подчеркнул, что предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру продолжится.

Он добавил, что американская помощь правительству Нигера зависит от демократического управления и соблюдения конституционного строя в стране.

"Мы сохраняем приверженность поддержке народа Нигера, чтобы помочь сохранить трудно полученную демократию, и мы снова призываем немедленно восстановить демократически избранное правительство Нигера", – подчеркнул госсекретарь.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. Новым лидером страны объявили армейского генерала Абдурахмана Тчиани.

Франция решила вывозить своих граждан из Нигера 1 августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью после государственного переворота, но военный контингент пока оставляет.

ЕС решил не эвакуировать весь персонал своего представительства в Нигере, но предложил сотрудникам возможность добровольно уехать. США тоже частично эвакуируют посольство.